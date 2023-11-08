Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz mi? Ludogorets - Fenerbahçe maçının saati ve yayın kanalı...

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk oluyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz mi? Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi grup maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.



Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu müsabakasında Bulgaristan'ın güçlü temsilcisi Ludogorets'e konuk olmaya hazırlanıyor.



Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 3 Avrupa maçını da kazanarak büyük bir çıkış yakaladı ve üst tura yükselme şansını elde etti.



Maç öncesi detaylar merakla beklenirken, özellikle maçın ücretsiz yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başladı.



Öte yandan maçın tarihi, saati ve yayın kanalı merak edilen konular arasında. İşte Ludogorets - Fenerbahçe maçının detayları…



Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman?



Huvepharma Arena'da oynanacak olan Ludogorets - Fenerbahçe maçı 9 Kasım 2023 Perşembe günü (yarın) saat 23:00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN platformunda şifreli canlı yayınlanacak.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Ferdi, Zajc, Crespo, Szyamanski, Kent, Cengiz Ünder, Batshuayi.



Ludogorets: Sluga, Nedyalkov, Son, Russo, Verdon, Gonçalves, Duah, Pedrinho, Caio, Delew, Rwan.