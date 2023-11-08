  • USD: 28,44 - 28,49
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bayern Münih - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 8.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 8.11.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'de yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.

Muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Muslera, (Günay), Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu
Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı
Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar
Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?
İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar
Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı: Özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi
ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!
O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş’ın karşısına kimi çıkartırsak çıkaralım açık ara önde kazanır
Evi olmayana fırsat doğacak! Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: 1 sene içinde devreye alınacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama! 3 trilyon liradan fazla para harcanacak
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...
ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! İkiyüzlü İsrail stratejisi: Orta Doğu'daki maşasına gönderecek!
Heyecanlandıran keşif: Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Heyecanlandıran keşif: Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...