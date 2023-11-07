Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un da yer aldığı 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Genel Sekreter Taner Senseven ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
TFF 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti.
Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor
Sakaryaspor-Ankaraspor
MKE Ankaragücü-İskenderunspor
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor
Manisa FK-GMG Kastamonuspor
Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor
Teksüt Bandırmaspor-Somaspor
Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor
Eyüpspor-Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928
Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK
Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK
Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Adanaspor-Esenler Erokspor
Bodrum FK-Menemen FK
Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor
TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor
Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor
Göztepe-1461 Trabzon FK
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor
Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Genel Sekreter Taner Senseven ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
TFF 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti.
Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor
Sakaryaspor-Ankaraspor
MKE Ankaragücü-İskenderunspor
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor
Manisa FK-GMG Kastamonuspor
Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor
Teksüt Bandırmaspor-Somaspor
Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor
Eyüpspor-Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928
Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK
Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK
Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Adanaspor-Esenler Erokspor
Bodrum FK-Menemen FK
Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor
TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor
Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor
Göztepe-1461 Trabzon FK
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor
Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor