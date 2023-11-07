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Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Bayern Münih maçında...

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Devler Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda gözler teknik direktör Okan Buruk'un nasıl bir kadro tercih edeceğine çevrildi. Özellikle Mauro Icardi'nin bu maçta oynayıp oynamayacağı merak edilirken, flaş karar verildi.

Ekleme: 7.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 7.11.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Bayern Münih maçında...

Devler Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda gözler teknik direktör Okan Buruk'un nasıl bir kadro tercih edeceğine çevrildi.

Özellikle Mauro Icardi'nin bu maçta oynayıp oynamayacağı merak edilirken, flaş karar verildi. İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Bayern Münih maçında...

ANGELINO SOL BEKE ABDÜLKERİM YERİNE

İspanyol futbolcuya Bayern Münih maçında yeni bir şans daha verecek olan Okan Buruk, milli stoperini de asıl mevkisinde Sanchez'le oynatacak

Bayern Münih maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. sınavına çıkacak olan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, iki değişikliğe hazırlanıyor.

Kasımpaşa mücadelesinde sol bekte kullandığı Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden stopere çekecek olan Buruk, Angelino'ya yeni şans tanıyacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Bayern Münih maçında...

İlk maçta aksayan Kazımcan'ı kulübede tutacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahayı ise Torreira-Kaan ikilisi ile kuracak.

Zorunlu Muslera-Günay değişikliği dışında ilk 11'i ise şöyle oluşturmaya hazırlanıyor: Günay-Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino-Torreira, Kaan-Ziyech, Kerem, Zaha-Icardi.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Bayern Münih maçında...

GÜNAY'IN HOCASI MUSLERA!

Muslera'nın dirseğinden sakatlandığı Kasımpaşa maçında ilk kez sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Günay Güvenç, ağrılarla maçı tamamladı.

Bayern Münih deplasmanında görev yapacak Günay'ın fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelmesi için yoğun mesai harcanıyor.

32 yaşındaki tecrübeli eldiven, Uruguaylı kalecinin yokluğunda gelen şansı iyi kullanmak istiyor.

Bayern maçı için futbolcuya, Fernando Muslera da mentörlük yapıyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Bayern Münih maçında...

BAYERN MAÇINDA İĞNE İLE SAHADA

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro İcardi, hiç ara vermeden sahaya çıkmaya devam etti.

Teknik heyetin dinlendirme formülünü 'gerek yok' diyerek reddeden Arjantinli oyuncu, buna rağmen 3 maçtır 90 dakika sahada kalıyor ve oyundan çıkmayı düşünmüyor…

Bayern Münih maçında yine iğne ile forma giyecek olan oyuncu, Hatayspor karşılaşmasını da oynayıp sonrasında istirahate çekilecek ve İtalya'daki evinde dinlenecek

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Bayern Münih maçında...

HAGI'DEN ICARDI'YE ÖVGÜ

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

Oğlu Ianis'in sarıkırmızılı formayı giymesini çok istediğini söyleyen Rumen teknik adam, Arjantinli yıldız İcardi ile ilgili ise şöyle konuştu:

'Dünyanın en iyi futbolcularından biri Galatasaray'da oynuyorsa ona sevinmek, övünmek, mutlu olmak lazım. Her takımın İcardi gibi bir golcüye ihtiyacı var. Galatasaray'da böyle bir golcü var. Umut ediyorum ki böyle devam eder. Çok önemli bir oyuncu.'


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