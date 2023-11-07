Bayern Münih-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.
Öte yandan karşılaşmada hangi hakemin görev yapacağı belli oldu.
Bayern Münih-Galatasaray maçını, Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.
Öte yandan karşılaşmada hangi hakemin görev yapacağı belli oldu.
Bayern Münih-Galatasaray maçını, Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.