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Bayern Münih-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çalacak.

Ekleme: 7.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 7.11.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Öte yandan karşılaşmada hangi hakemin görev yapacağı belli oldu.

Bayern Münih-Galatasaray maçını, Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.
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