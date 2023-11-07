Arda Güler ikinci kez kadroda! Maçı şifresiz...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Braga yarın karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler, bu maçın kadrosuna alındı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid sahasında Braga'yı konuk edecek.
8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak mücadele TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.
Diğer yandan Eflatun beyazlılarda milli oyuncu Arda Güler Braga maçının kadrosunda yer aldı.
İşte Real Madrid'in kadrosu:
8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak mücadele TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.
Diğer yandan Eflatun beyazlılarda milli oyuncu Arda Güler Braga maçının kadrosunda yer aldı.
İşte Real Madrid'in kadrosu: