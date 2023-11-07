  • USD: 28,44 - 28,49
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Güler ikinci kez kadroda! Maçı şifresiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Braga yarın karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler, bu maçın kadrosuna alındı.

Ekleme: 7.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 7.11.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Real Madrid sahasında Braga'yı konuk edecek.

8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak mücadele TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

Diğer yandan Eflatun beyazlılarda milli oyuncu Arda Güler Braga maçının kadrosunda yer aldı.

İşte Real Madrid'in kadrosu:

Arda Güler ikinci kez kadroda! Maçı şifresiz...
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş’ın karşısına kimi çıkartırsak çıkaralım açık ara önde kazanır
Evi olmayana fırsat doğacak! Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: 1 sene içinde devreye alınacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama! 3 trilyon liradan fazla para harcanacak
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...
ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! İkiyüzlü İsrail stratejisi: Orta Doğu'daki maşasına gönderecek!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda açıklama yapıyor
PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan öldürüldü
İnsanlıktan çıktılar! İşte soykırımın bilançosu: Keskin nişancılar çatılardan Filistinlileri katlediyor
Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi, yeni muhalif grup oluştu
Dünya bunu konuşuyor: Türkler ABD’nin planını biliyordu
İsrail Gazze'yi dünyadan kopardı! Şehir karanlığa gömüldü her 10 dakikada 1 çocuk katlediliyor
66 ilde Mercek operasyonu: 715 şüpheli yakalandı
İsrail saldırısında Gazzeli bir çocuğun gözyaşları! Ya Rab diyerek ağladı…
FETÖ Özgür Özel'i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'de değişim yok!
Gitti baba-oğlu geldi abi-kardeş! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi
Diplomatik kaynaklar: Türkiye-ABD 2 devletli çözüm konusunda mutabık
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ankara'da görüştü!
6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Koca gökyüzü bir anda kızıla büründü: Türkiye'de ilk kez görüldü herkes telefona sarıldı

Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!

Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü: O isteği reddedildi! Neden revire kaldırıldı? Dolabındakiler şaşırttı!

Münevver Karabulut olayında yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun babası başvuruda bulundu

Münevver Karabulut olayında yeni gelişme: Cem Garipoğlu'nun babası başvuruda bulundu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!

Evinin altında buldu: Tam 2 bin yıllık!