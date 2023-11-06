Resmen açıklandı: Bayern Münih-Galatasaray maçı şifresiz...
Azerbaycan kanalı CBC Sport, çarşamba günü oynanacak Bayern Münih - Galatasaray maçını hem uydudan hem de YouTube'dan şifresiz yayınlayacağını açıkladı.
Türkiye’den izlenebilen Azerbaycan kanalı CBC Sport’ta 7-9 Kasım arasında yayınlanacak Avrupa kupaları maçları belli oldu.
Şampiyonlar Ligi yayınlarıyla dikkat çeken CBC Sport, bu hafta toplam 4 mücadeleyi ekranlara şifresiz getirecek.
Salı
20.45 Shakhtar-Barcelona
23.00 Milan-PSG
Çarşamba
20.45 Napoli-Union Berlin
23.00 Bayern Münih-Galatasaray
Şampiyonlar Ligi yayınlarıyla dikkat çeken CBC Sport, bu hafta toplam 4 mücadeleyi ekranlara şifresiz getirecek.
Salı
20.45 Shakhtar-Barcelona
23.00 Milan-PSG
Çarşamba
20.45 Napoli-Union Berlin
23.00 Bayern Münih-Galatasaray