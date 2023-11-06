Okan Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderlik koltuğuna oturdu.Sarı-kırmızılılarda bir yandan da devre arasına yönelik transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, sürpriz bir ismi gündemine aldı.Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Erencan Yardımcı gaza bastı.Kiralık oynadığı Pendikspor'da kendisini bulan genç golcü ligde son 4 maçta 3 gol attı.Erencan, San Marino ile oynanan U21 milli maçında ise hat-trick yaptı.Okan Buruk'un, Eyüpspor'un oyuncusu olmasına rağmen Galatasaray'ın elinde geri satın alma maddesi bulunan 21 yaşındaki forveti devre arasında isteyebileceği konuşuluyor.4 Şubat 2002 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine 41 FK altyapısında başladı ardından Galatasaray altyapısına geçti.Galatasaray, Eyüpspor, Alanyaspor ve Pendikspor takımlarında forma giydi.Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 650 bin euro...