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Hayaller gerçek oldu! Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor

Ligde bu haftayı lider kapatan Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Ekleme: 6.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 6.11.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaparak 10 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Son maçta evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek bu çıkışını sürdüren Cimbom, Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla haftayı 1 puan farkla lider tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Galatasaray, hem ulusal hem de uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti.

Nelsson'un takımdan ayrılması halinde yeni bir stoper arayışına giren Cimbom, aynı zamanda eski bir oyuncusunu kadrosuna katma hazırlığında.

Eski yıldızı geri dönüyor!

Geçen sene 13 milyon Euro karşılığında Galatasaray’dan Sevilla’ya transfer olan Marcao, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği performansı sergileyemedi.

İspanyol basını, Sevilla’da mutsuz olduğu belirtilen Brezilyalı stoper ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

İspanyol Marca’nın haberine göre; Galatasaray, Nelsson’un takımdan gitmesi durumunda eski oyuncusu Marcao’yu kiralık olarak geri almak istiyor. Sevilla ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Marcao’nun ayrılığına sıcak bakıyor.
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