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Beşiktaşlılara müjde! Vincent Aboubakar geri döndü

Beşiktaş'ta bir süredir rahatsızlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı.

Ekleme: 6.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 6.11.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Aboubakar döndü

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle 3 gün hastanede yatan Vincent Aboubakar, Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarında forma giyemedi.

Hastalığı nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalan oyuncunun Bodo/Glimt maçında formasına kavuşması bekleniyor.

18 maçta 11 gol 3 asist

31 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 maçta 11 gol 3 asistle takımının gol yükünü çekti.
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