Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!

Antalyaspor mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini açıklayan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, bir isteğinin olacağını ve olmazsa ayrılacağını söylemişti. Görüşmeden Burak Yılmaz ile devam kararı çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Burak Yılmaz tesislerde bir araya geldi.



Yapılan görüşmenin ardından yola devam etme kararı çıktı.



Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'deki Antalyaspor maçının ardından Ahmet Nur Çebi'yle görüşeceğini söylemişti.

