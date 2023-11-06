Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rizespor’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize ziyareti sırasında Çaykur Rizespor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize ziyareti sırasında Çaykur Rizespor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.



Rize Valiliğinde gerçekleşen kabulde mavi-yeşillilerin başkanı İbrahim Turgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rizespor forması ve atmaca heykeli hediye etti.