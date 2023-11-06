Arda Güler neden oynamadı? Carlo Ancelotti maç sonu açıkladı

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid evinde Rayo Vallecano ile karşılaştı. Türkiye'nin "Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç" olarak gözünü çevirdiği karşılaşmada milli futbolcumuz şans bulamadı. Carlo Ancelotti karşılaşma sonrası Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı.Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında konuk ettiği Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmada ev sahibi Real Madrid özellikle ikinci yarı tek kale oynasa da Rayo Vallecano defansını geçmeyi başaramadı.Real Madrid bu sonuçla 29 puanda kalıp liderliği kaybederken, Rayo Vallecano ise 18 puanla 9 sırada yer aldı.Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, ilk defa maç kadrosuna alınsa da Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.İtalyan teknik adam, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini Rodrygo, Toni Kroos ve Nacho'dan yana kullandı.80. dakikada yayıncı kuruluş yedek kulübesinde oturan Arda Güler'i görüntülerken Ancelotti'nin, 0-0 devam eden bu karşılaşmada genç yıldızı oyuna almayacağı anlaşıldı.Real Madrid Teknik Direktörü, maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını" söylemiştiArda Güler'in 11 Kasım'da oynanacak olan Valencia maçında süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.Spor gazetesi Marca dün "Arda sahneye çıkıyor" manşetini kullanırken, Türk futbolcunun sosyal paylaşım platformu "X"deki resmi hesabından yaptığı maç günü animasyonlu video paylaşımı geniş yankı uyandırdı.Arda'nın paylaşımı kısa sürede 9 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken İspanyol basını "Real Madrid bu videonun etkisinin bu kadar büyük olacağını beklemiyordu ve çok etkilendi" yorumunda bulundu.