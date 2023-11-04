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Galatasaray Muslera'nın son durumunu açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız ismin son durumu açıklandı. İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama...

Ekleme: 4.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 4.11.2023 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız ismin son durumu açıklandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır.

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