Fenerbahçe-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.



Maç fazlasıyla lider olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Trabzonspor ise ligde 16 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe'de 6 eksik



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.



Savunma alarm veriyor



Trabzonspor müsabakası öncesinde savunmadaki eksiklik, Fenerbahçe'yi düşündürüyor.



Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde o pozisyonda forma giyebilecek sadece Samet Akaydın bulunuyor.



Jayden ya da Mert stopere çekilecek



Fenerbahçe'de savunmadaki eksiklik nedeniyle, o bölgede bek oyuncularının forma giymesi bekleniyor.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol bek Jayden Oosterwolde ya da sağ bek Mert Müldür'ü Trabzonspor karşısında stoperde oynatacağı tahmin ediliyor.



Kartal, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında stoperdeki eksiklik nedeniyle Jayden Oosterwolde'yi o pozisyonda görevlendirmişti.



Öte yandan Pendikspor müsabakasında Becao, sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmış ve Jayden Oosterwolde ikinci yarıda arkadaşının yerine stoper pozisyonunda oynamıştı.



Emre Mor takıma dönüyor



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.



Trabzonspor'da 2 eksik!



Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.



FENERBAHÇE-TRABZONSPOR!



MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Paul Onuachu.



STAT: Ülker

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1