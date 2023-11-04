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Ancelotti'den Arda Güler kararı! 'Yarın akşam...'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçında kadroda yer alacağını açıkladı.

Ekleme: 4.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 4.11.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'da yarın Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Ancelotti, sezon başında bu yana sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler'in iyileştiğini ve yarın maç kadrosunda olacacağını açıkladı.

İtalyan teknik adam, Arda için 'Bu hafta takımla idmanlara başladı. Yarın akşam maç kadrosunda olacak. Yavaş yavaş süre almaya başlayacak. Arda Güler hücum hattının tüm bölgelerinde oynayabiliyor.' ifadelerini kullandı.
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