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Manchester United'ı görenler şaştı kaldı! 66 yıl sonra bir ilk

Manchester United, Galatasaray maçıyla birlikte 66 yıl sonra bir ilk yaşadı. İngiliz ekibi, 1957'den sonra ilk kez bir maça beyaz forma ve kırmızı şort ile çıktı.

Ekleme: 30.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Manchester United için dikkat çekici bir haber gündeme geldi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Manchester United'ın Galatasaray ile oynadığı maçta tarihi bir değişiklik yaptığı belirtildi.

1957'den sonra ilk

Manchester United'ın Galatasaray karşısında sahaya beyaz forma ve kırmızı şortla çıktığı hatırlatıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın 1957'den sonra ilk kez beyaz forma ve kırmızı şortla sahada yer aldığı aktarıldı.

Manchester United'ı görenler şaştı kaldı! 66 yıl sonra bir ilk
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