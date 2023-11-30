İngilizler, Onana'yı yerden yere vurdu! Galatasaray'a övgü dolu sözler

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan zorlu karşılaşma 3-3 sona erdi ve Galatasaray puanını 5'e çıkardı. Maçın ardından İngiliz basını, RAMS Park'taki atmosferden ve Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahsetti. İngiliz, Manchester United kalecisi Andre Onana'yı da eleştirdi.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı ve puanını 5'e çıkardı.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz ekibi Manchester United ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 3-1 geriye düşmesinde rağmen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.



UMUTLAR KOPENHAG MAÇINA KALDI



Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Cimbom'un gruptan çıkması için Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekiyor.



İNGİLİZLER ÖVGÜYLE BAHSETTİ



Dün oynanan tempolu ve zorlu maçın ardından İngiliz basını da bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İngilizler, Manchester United ve Onana'yı eleştirirken, Galatasaray'dan ve stadın atmosferinden övgüyle bahsetti. İşte İngiltere basınından dikkat çeken manşetler...



"MANU, CEHENNEMDE ÇÖKTÜ"



Sun: Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutları pamuk ipliğine bağlı. Manchester 'cehennemde' çöktü.



"ONANA UMUTLARI PAMUK İPLİĞİNE BIRAKTI"



Telegraph: ''Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci André Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.''



"UMUTLAR ZORA GİRDİ"



Manchester Evening News: ''Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi.''



"ONANA'NIN KORKU GÖSTERİSİ"



BBC: ''Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.''



"ONANA KABUSU YAŞATTI"



Daily Mail: ''Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.''



GALATASARAY A GRUBU'NDAN NASIL ÇIKAR?



Temsilcimiz Galatasaray, 12 Aralık'taki maçta Kopenhag'ı yendiği her senaryoda son 16 turuna kalıyor. Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalır, Bayern de Manchester'ı yenerse temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.



Galatasaray yenilir, Bayern galip gelirse sarı-kırmızılılar, yine Avrupa Ligi'ne kalacak.



Galatasaray, Kopenhag deplasmanında berabere kalır veya yenilirse, Bayern ile Manchester maçının da berabere bitmesi temsilcimiz için yine Avrupa Ligi yolunu açacak. Ancak Galatasaray yenilir veya berabere kalırsa Manchester United da Bayern'i mağlup ederse sarı-kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek.