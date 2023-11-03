Trabzonspor'un derbi kadrosu belli oldu! İki sürpriz
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un maç kamp kadrosu belli oldu. Fırtına'da oynama durumu belirsiz olan Bakasetas ve Trezeguet de kadroda yer aldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. hafta müsabakasında deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin maç kamp kadrosu belli oldu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sakatlıkları sebebiyle maçta oynama ihtimalleri belirsiz olan Bakasetas ve Trezeguet de kadroda yer aldı.
İşte Trabzonspor'un maç kadrosu:
Ülker Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin maç kamp kadrosu belli oldu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sakatlıkları sebebiyle maçta oynama ihtimalleri belirsiz olan Bakasetas ve Trezeguet de kadroda yer aldı.
İşte Trabzonspor'un maç kadrosu: