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Premier Lig ekibi Kadıköy'e geliyor! O oyuncuya dev talip...

İngiltere Premier Lig'in bu sezonki flaş ekibi Tottenham Hotspur yetkililerinin stadyumda Fenerbahçe'nin yıldız ismi İsmail Yüksek'i takip edeceği öğrenildi.

Ekleme: 3.11.2023 - 14:13 Güncelleme: 3.11.2023 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği performansla bir anda dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'in talipleri her geçen gün artıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren 24 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor derbisinde de misafirleri olacak.

TOTTENHAM İZLEYECEK

O misafirler; İngiliz ekibi Tottenham'ın yetkilileri... Ada basınına yansıyan haberler göre; Tottenham'ın scout ekibi, derbide İsmail Yüksek'i çıplak gözle izleyecek.

ANGE POSTECOGLOU İSTİYOR

İngilizler, Tottenham menajeri Ange Postecoglou'nun İsmail'i alternatifli listesine aldığını ve sezon sonuna kadar 24 yaşındaki oyuncu hakkında rapor istediğini duyurdu. Ayrıca Premier Lig liderinin yanı sıra Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'in de İsmail'e ilgisinin olduğu biliniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan ve bin 282 dakika sahada kalan İsmail, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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