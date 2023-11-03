Kara para akladıkları iddia edilmişti! TFF'den flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden bir açıklama paylaştı.





TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"31 Ekim 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan, yanlış, araştırılmamış, toplumu kasıtlı olarak infiale davet eden ve gerçek dışı bir haberle ilgili aşağıdaki açıklama zaruri hale gelmiştir.



Türkiye Futbol Federasyonu, statüsü, talimatları ve genelgeleri gereği müsabakaBların bilet fiyatları, satışa sunulan koltuk adedi ve satışa çıkan bloklar ve özellikle de bilet tahsilatı ile ilgili hiçbir aşamada hiçbir rol almaz.



6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun ile belirli müsabakaların izlenmesi için elektronik kart ve elektronik bilet zorunluluğu getirilmiştir.



Üst iki lig olan Süper Lig ve 1. Lig Kulüplerinin müsabakalarında da bu zorunluluk gereği 2014 yılından bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır.



Kulüpler ile e-bilet sisteminden sorumlu firma arasında yapılan sözleşme gereği maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma, hizmet bedeli dışında kalan hasılatı doğrudan ev sahibi kulübe gönderir.



Türkiye Futbol Federasyonu, bu sürecin hiçbir aşamasında herhangi bir müdahalede bulunmaz.



Bu kasıtlı ve yalan haberi alıntılayarak sosyal medya dahil herhangi bir mecrada yayılmasına sebep olan kişilere ve kurumlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu hukuki haklarını saklı tutmaktadır.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."



NEDEN BU AÇIKLAMA YAPILDI?



Gazeteci Murat Ağırel, fahiş bilet fiyatları belirleyen Tuzlaspor'un sahiplerinin yurtıdışı bahis gelirini bu şekilde legalleştirdiği iddiasını ortaya attı. Ağırel, Tuzlaspor'un fahiş fiyatla satışa çıkardığı biletlerin Passolig sistemi üzerinden satılmış gözükmesine rağmen maça kimsenin gelmediğini belgeleriyle ortaya koydu ve "Bahis parası bu şekilde mi aklanıyor" sorusunu sordu. Tuzlaspor'un 536 Passolig'li taraftarı olduğunu belirten Ağırel, "Biz Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Trabzonspor'un Beşiktaş'ın Adana Demirspor'un biletini almak için girdiğinde mesela 'Biletler ne kadardır? Bin lira, iki bin lira, üç bin liradır, değil mi?" dedi.



Passolig sisteminde yaptığı incelemelerde Tuzlaspor'un kategorisinde biletlerin 4-5 bin lira olduğunu kaydeden Ağırel, "Mesela bir tribünün tamamı satılmış. 4-5 bin liralık biletlerden herkes almış, bitmiş. Diğer tarafta da çok az kalmış. Sonra bir daha baktım ki bitmiş biletler. Buna göre stadın ful olması gerekiyor. Maçı herkesin izlemesi gerekiyor. Stat kaç kişilik? 10 bin! Hocam statta 3 kişi var! Bu kadar bilet satılmış statta 3 kişi var! Eyüpspor ile oynarken de bir bileti 50 bin liraya satmışlar. Bu sene 17 bin TL'ye satmışlar. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın böyle satılan bileti yok" ifadelerini kullandı.



Programa bağlanan Tuzlaspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı ise iddiaları reddetti. İlhanlı, kulübün tüm gelirlerini incelemeye açabileceklerini belirterek, "Bizim taraftarımız olmadığı için ve rakip takım taraftarlar gelip baskı kurmasın diye biletleri, evet doğrudur, 50 bin lira yaptım, 30 bin lira yaptım. Ama herhangi bir satış olmadı. Olmayan bir satışın varmış gibi; bu şekilde kara para aklanıyor ve benim bahis şirketimin paralarının burada döndüğünü belge olmadan Murat Bey vicdanen nasıl söyleyebiliyor? İspatlamaya davet ediyorum. İspatlamayamıyorsa bunun bedeli çok ağır olur! Belgesini koysun iki kulübü ona hediye edeceğim" dedi.