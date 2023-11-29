  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,70 - 31,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Miha Zajc devre arası gidiyor! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan Miha Zajc'ın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ekleme: 29.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ısrarlarıyla takımda kalan Miha Zajc, yaz kampını kaçırdığı için fiziksel olarak takımın seviyesine gelemedi.

Oynadığı maçlarda şansını iyi kullanamayan Sloven futbolcu, sakatlığı nedeniyle de takımdan bir süre uzak kalacak.

İtalya'ya gidecek

Kondisyonu daha da geri gidecek olan Zajc'ın takıma faydalı olacağını düşünmeyen İsmail Kartal da oyuncudan ümidini kesti. Devre arasında orta saha takviyesi isteyen Kartal, 29 yaşındaki oyuncunun satılmasını istiyor.

İtalya'da iyi bir piyasası olan futbolcuya Empoli'nin ardından Frosinone'nin de talip olduğu belirtildi. Miha Zajc'ın da İtalya'daki kulüplerle görüşüp devre arası takımdan ayrılması bekleniyor.

12 maçta oynadı

Miha Zajc, bu sezon 12 maçta forma giydi. 748 dakika sahada kalan Zajc, 2 kez gol sevinci yaşadı. 2019'da Fenerbahçe'ye gelen futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro.
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim sloganı: Yeniden İstanbul
İstanbul'u sel fena vurdu! Küçükçekmece, Sarıyer...
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şimdiden tarihe adını Gazze kasabı olarak yazdırdı
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması
İyi Parti grubunda ilginç anlar! Meral Akşener hapşırdı, destekçileri alkışladı...
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu
Avrupa Birliği’nden skandal karar! İslamofobi kamu dairelerinde: Başörtüsüne yasak geliyor
Mansur Yavaş Ankara'yı iflas ettirdi... “Şirketleri batırırken trol ordusunu ihya etmiş”
İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları
İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli fırtına: Çatılar uçtu dereler taştı araçlar zarar gördü
CHP’de değişen bir şey yok: Terör seviciliğine devam
Rehine savaşını da kaybettiler! İşgalcilerin yalanları bir kez daha çürüdü: Filistinlilere işkence...
Yeni evlenecek gençlere müjdeli haber geldi! Aile ve Gençlik Fonu kuruldu: Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan 12'inci uçak havalandı
Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
MGK bugün toplanıyor: Yılın son toplantısı yapılacak
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı: İşte asgari ücret tahmnileri
15 ilde eş zamanlı Sibergöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elmas Nine 124 yaşında öldü: 150’den fazla torunu var!

Elmas Nine 124 yaşında öldü: 150’den fazla torunu var!

5.7 cm kuyrukla doğdu! Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor…

5.7 cm kuyrukla doğdu! Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor…

Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...