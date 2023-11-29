Cimbom'un Manchester United'ı yıkacak planı belli oldu! İşte Okan Buruk'un 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Galatasaray evinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi iki takımda da önemli isimler yok. Okan Buruk'un Kırmızı Şeytanlar'ı yıkacak olan planları da netleşmeye başladı. Cimbom'da ilk 11 nasıl olacak? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve iki takımın eksik isimleri...

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, kritik virajda… 4 puanı olan sarı-kırmızılılar, bugün 3 puanla son sıradaki M.United'ı evinde ağırlıyor. İki takım arasındaki ilk maçı Cimbom deplasmanda 3-2 kazanmıştı.



GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



20.45'te RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. EXXEN'den yayınlanacak müsabakayı sarıkırmızılılar kazanırsa ikinci tur için önemli bir adım atacak.



CİMBOM, MANU İLE 8. SINAVA ÇIKIYOR



G.Saray ile Manchester United, tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta ikişer galibiyet elde eden iki takım, 3 mücadelede ise yenişemedi.



G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kaptan Muslera maç öncesi basının karşısındaydı. Her açıdan önemli bir müsabaka olacağını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Camia olarak büyük bir heyecan yaşıyoruz" dedi.



GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



6 PUAN – Aslan, A Grubu'ndaki son iki maçında M.United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın bir üst tura yükselecek.



4 PUAN- Kopenhag Almanya'da Bayern Münih'e yenilirse, G.Saray İstanbul'da M.United'ı devirirse, sarı kırmızılılara son hafta Danimarka deplasmanında 1 puan yetecek.



3 PUAN- En olumsuz senaryoda bile G.Saray'ın grupta son düdüğe kadar şansı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'a yenilmesi durumunda Kopenhag'ı devirmek zorunda ve bu denklemde M.United'ın, son maçında Bayern Münih'e puan kaybetmesi gerek.



MANCHESTER UNITED'DA TAM 7 EKSİK



Manchester United İstanbul'a tam 7 eksikle geldi. Takımın en önemli oyuncularından Marcus Rashford'un kırmızı kart cezası sebebiyle bu maçta oynayamayacak.



Diğer yandan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun ise sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.



CİMBOM'UN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU



Galatasaray'da savunmanın en önemli ismi Sanchez bu maçta forma giyemiyor. Bugün Nelsson'un görev alması bekleniyor. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...



Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kaan, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi

