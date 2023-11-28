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Rıza Çalımbay'ın istediği 3 yeni transfer belli oldu!

Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklara ve gideceklere göre planlama yapmaya çalışan 60 yaşındaki hoca Rıza Çalımbay ihtiyaç listesini çıkardı.

Ekleme: 28.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra bir yandan günü kurtarmaya çalışan ve çıktığı iki maçı da kazanan teknik direktör Rıza Çalımbay, diğer yandan transfer için planlarını yapıyor.

HEDEFTE 3 TRANSFER VAR

Eksiklere ve gideceklere göre çalışma yürüten tecrübeli hoca, yeni gelecek başkandan en az 3 takviye isteyecek. Stoper ve orta sahanın yanı sıra hem forvet hem kanat oynayabilen bir oyuncu listeye yazıldı.

BAILLY'NİN DURUMU KRİTİK

Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş'ta, yeni takviyeler için bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek. Bu doğrultuda Jean Onana'nın gözden çıkarıldığı belirtilirken Kamerunlu'nun kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kontenjan açmak adına yol ayrımına gidilebilecek bir diğer isim, geldiği günden bu yana sakatlık problemi olan ve defalarca bu sorunla yüzleşen Eric Bailly. Fildişi Sahilli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Samsunspor maçıyla sahalara dönen Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta farkını hissettiriyor. Ancak hem sakatlık durumu hem de 13 Ocak-11 Şubat 2024'te Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması teknik heyeti arayışa itti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni gelecek yönetimden bir forvet daha istedi. 10 numaralı formayı giyen oyuncu Aboubakar, bu sezon sakatlığı yüzünden takımını 18 gün yalnız bırakıp 4 maç kaçırırken siyah-beyazlı takım, yıldız oyuncunun yokluğunda 1 Avrupa, 1 lig de maçından yenilgiyle ayrıldı.
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