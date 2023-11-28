Galatasaray'da Davinson krizi patladı! İşte yıldız stoperin kaçıracağı maçlar...

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Davinson Sanchez'in raporlarından çıkan sonuçlar, yıldız futbolcunun en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını gösterdi. Sanchez'in kaçıracağı maçlar arasında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Kopenhag bulunuyor.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in durumuyla ilgili kötü haber geldi. Yapılan tetkikler sonucunda sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma (strain) tespit edilen Kolombiyalı stoper, en az üç hafta sahalardan uzak kalacak.



KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi açıklamasında Sanchez'in kaçıracağı maçlar hakkında bilgi verdi. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Kopenhag karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ayrıca Süper Lig'de Pendik, Adana Demirspor, Sivasspor ve Karagümrük müsabakalarında da oynaması zor görünüyor.



İYİLEŞME SÜRECİ VE FENERBAHÇE DERBİSİ ÇALIŞMASI

Normalde 4 ila 6 hafta sürebilecek bir iyileşme süreci öngörülen Sanchez'in, sağlık ekibinin daha hızlı bir iyileşme sağlamaya çalıştığı ve 24 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istendiği ifade edildi.



ABDÜLKERİM'İN DURUMU

Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Abdülkerim Bardakcı'nın, Manchester United maçının hazırlıklarına katılmadığı belirtildi. Milli futbolcunun durumu, bugünkü antrenmanın ardından netlik kazanacak.



OKAN BURUK'UN ANTRENMANI

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 2, topa sahip olma, savunma ve hücum çalışmalarını içerdi. Buruk, öğrencilere yapılması gerekenleri tek tek anlatarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester United maçına hazırlık yapılmasını sağladı.

