  • USD: 28,88 - 28,93
  • EURO: 31,61 - 31,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'da Davinson krizi patladı! İşte yıldız stoperin kaçıracağı maçlar...

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Davinson Sanchez'in raporlarından çıkan sonuçlar, yıldız futbolcunun en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını gösterdi. Sanchez'in kaçıracağı maçlar arasında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Kopenhag bulunuyor.

Ekleme: 28.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in durumuyla ilgili kötü haber geldi. Yapılan tetkikler sonucunda sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma (strain) tespit edilen Kolombiyalı stoper, en az üç hafta sahalardan uzak kalacak.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı kulüp, resmi açıklamasında Sanchez'in kaçıracağı maçlar hakkında bilgi verdi. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Kopenhag karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ayrıca Süper Lig'de Pendik, Adana Demirspor, Sivasspor ve Karagümrük müsabakalarında da oynaması zor görünüyor.

İYİLEŞME SÜRECİ VE FENERBAHÇE DERBİSİ ÇALIŞMASI
Normalde 4 ila 6 hafta sürebilecek bir iyileşme süreci öngörülen Sanchez'in, sağlık ekibinin daha hızlı bir iyileşme sağlamaya çalıştığı ve 24 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istendiği ifade edildi.

ABDÜLKERİM'İN DURUMU
Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Abdülkerim Bardakcı'nın, Manchester United maçının hazırlıklarına katılmadığı belirtildi. Milli futbolcunun durumu, bugünkü antrenmanın ardından netlik kazanacak.

OKAN BURUK'UN ANTRENMANI
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 2, topa sahip olma, savunma ve hücum çalışmalarını içerdi. Buruk, öğrencilere yapılması gerekenleri tek tek anlatarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester United maçına hazırlık yapılmasını sağladı.
Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...
Akkuyu NGS'de sona gelindi: İlk ünite 2025'te devrede! Dünyanın en iyisi olacak
Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez
Dev kurtarıcı devreye girdi: 7 kayıp denizciyi 'TCG Akın' bulacak
Stoltenberg'den İsveç açıklaması: En kısa sürede onaylanmasını bekliyoruz
İYİ Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti
İBB işçisi kadınların kamyonet kasasında taşınması tepki çekti
İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı
ABB’nin 2022 Sayıştay raporundan sosyal medya trolleri çıktı
Türk heyeti Gazze'de: Sahra hastanesi kurulacak!
Katliamcı Netanyahu'nun hayatta kalma stratejisi: Foreign policy tek tek sıraladı
Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'e sert sözler: CHP demek HEDEP demektir
Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! 'Gazze' masada olacak
Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bakan Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek
Baş döndüren rehine trafiği! Türkiye yine farkını ortaya koydu: Doha, İstanbul, Ankara üçgeni...
İzmir'de suya zam geldi
81 ilde ÇEMBER-7 operasyonu: Bin 34 kişi yakalandı!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş ANFA'yı batırmış.
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elmas Nine 124 yaşında öldü: 150’den fazla torunu var!

Elmas Nine 124 yaşında öldü: 150’den fazla torunu var!

5.7 cm kuyrukla doğdu! Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor…

5.7 cm kuyrukla doğdu! Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor…

Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...