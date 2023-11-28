Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Tarihi bonservisle gidiyor

Fenerbahçe taraftarının gözbebeği olan Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. Dünya devlerinin peşinden koştuğu 24 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Ferdi Kadıoğlu bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı ücretle satılan oyuncusu olacak.

Fenerbahçe taraftarının gözbebeği olan Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. Dünya devlerinin peşinden koştuğu 24 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Ferdi Kadıoğlu bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı ücretle satılan oyuncusu olacak. İşte son dakika haberinin detayları...



Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Sezon başında Arda Güler ile birlikte takımdan ayrılması beklenen, ancak gelen cazip tekliflere rağmen elde tutulan Ferdi için ayrılık zamanı yaklaşıyor.



Sarı-Lacivertlilerin, futboluyla her gün biraz daha büyüyen millî yıldızı elde tutması artık zor görünüyor.



BABASI, "FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ" DEMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu, milli oyuncunun gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Baba Kadıoğlu, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



DORTMUND VE BAYERN'İN 30 MİLYON EURO'LUK FERDİ SAVAŞI



24 yaşındaki oyuncuyla ilgili son çarpıcı transfer iddiası ise Alman Bild gazetesinden geldi.



Haberde, Borussia Dortmund'un Ferdi için Fenerbahçe'ye teklif götürmeye hazırlandığı kaydedildi.



Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro beklentisi olduğu aktarılırken, Bayern Münih'in de bir süredir oyuncuyla ilgilendiği ve Dortmund'la yarışacağı belirtildi.



FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK



Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro bedelle takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe tarihinin en pahalı ücretle satılan futbolcusu olacak.



Sarı-Lacivertliler'in tarihe geçen oyuncu satışları arasında 21 milyon Euro bedelle Vedat Muriqi ve Elvir Bajic ile 20 milyon Euro'yla Arda Güler bulunuyor. Ferdi ile Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal de yakından ilgileniyor.



167 MAÇTA 15 GOL, 20 ASİST



24 yaşındaki oyuncunun Serie A'dan talipleri ise Milan, Inter ve Napoli...



Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018'in yazında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservisle transfer etmişti. Yetenekli oyuncu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 167 maçta 15 gol, 20 asistlik performans sergiledi.