  • USD: 28,88 - 28,93
  • EURO: 31,61 - 31,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacak

Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Galatasaray Kulübü'ne gönderme yaptı ve sarı-lacivertli taraftarlara şampiyonluk için birliktelik çağrısı yaptı.

Ekleme: 28.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçındaki hakem hataları, Galatasaray camiasının tepkisini çekmişti.

Olağanüstü toplanan sarı-kırmızılılar, bir açıklama yayınlayarak VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

Galatasaray: VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Fatih Karagümrük maçının sonrasında yaşananlarla ilgili olarak sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulundu.

Ahmet Ketenci açıklamasında, ezeli rakipleri Galatasaray'a gönderme yaparken; 'Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; bu sezon, ezberledikleri ve tüm kamuoyuna da ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak, Bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü, camiası ile birlikte oyunu bozmak için tüm gücüyle sonuna kadar mücadele edecek.' ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe oyunun hedefinde...'

Büyük Taraftarımız,

116 yıllık tarihi boyunca hakkını her zaman emek, fedakârlık ve büyük mücadelelerle almış Fenerbahçemiz, camiasıyla bir ve bütün olmuş şekilde hedeflerine yürüyor.

Futbol Takımımızın rakipleriyle sahada,

Kulübümüzün temiz futbol ve adil rekabet talebiyle saha dışında verdiği mücadele, hepimizin malumudur.

Sahadaki oyunun ve gündemin her fırsatta sahanın dışına taşındığı, sistematik şekilde saldırılara maruz bırakıldığımız bu sezonda, Sarı Lacivertimiz bir kez daha hedefte.

Sezon başından itibaren maçlarımızda aleyhimize fahiş hatalar yapıldığı futbol kamuoyunun malumudur.

Oynadığımız son karşılaşmada ise rakibimiz VavaCars Fatih Karagümrük'ün yüzde 100 penaltısı verilmemiş; buna karşılık takımımızın da yüzde 100 penaltısının es geçildiği tartışılmaz bir gerçektir.

İlk defa bir maçımızda cereyan eden ve lehimize yaşanan fahiş hakem hatası ile ilgili hem VAR kayıtlarının açıklanmasını hem de daha evvel bir örneği olmamasına rağmen maçın tekrarını talep ettik.

Ancak, yıllarca Türk futbol severlerin aklından çıkmayacak fahiş ve trajikomik hakem hatalarından faydalanan ve haksızca elde ettiklerini hak sayanlar hiç aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar.

Kamuoyundaki tüm aktörleri ile yangın çıkarmaktan geri durmayanlar, bu kez de, sadece BİR pozisyon üzerinden algı ve manipülasyon yapmaya çalışıyorlar.

Türk futbolu üzerine bunca şikayetlerine rağmen, yaptıkları açıklamalarda, bugün ortaya çıkan tablonun sorumluları olan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yönetimi ya da MHK (Merkez Hakem Kurulu) ile ilgili en ufak yaptırım talep etmeyenler görünen o ki aslında ortamdan gayet memnunlar.

Bizler biliyoruz ki; bu sadece bugün değil, her sezon kurgulanan; aktörleri ve senaryosu değişen, hedefi her zaman Fenerbahçe olan bir oyun...

Ancak bir kez daha vurgulamak isteriz ki; bu sezon, ezberledikleri ve tüm kamuoyuna da ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak,

Bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü, camiası ile birlikte oyunu bozmak için tüm gücüyle sonuna kadar mücadele edecek.

Değerli taraftarımız,

Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan ibarettir.

Bu doğrultuda, tüm yaşananlar hususunda her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanlarda ve Fenerbahçe'nin olduğu her yerde omuz omuza, bir ve bütün olacağımız bu mücadele de topyekün desteğinizi rica ederiz.

Bu sene tüm oyun ve algılara, Fenerbahçe camiası olarak tek yumruk olarak cevap vermeliyiz.'

Ahmet Ketenci

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Gökçek'ten TBMM'de CHP sıralarına tarihi sözler!
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...
Akkuyu NGS'de sona gelindi: İlk ünite 2025'te devrede! Dünyanın en iyisi olacak
Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez
Dev kurtarıcı devreye girdi: 7 kayıp denizciyi 'TCG Akın' bulacak
Stoltenberg'den İsveç açıklaması: En kısa sürede onaylanmasını bekliyoruz
İYİ Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti
İBB işçisi kadınların kamyonet kasasında taşınması tepki çekti
İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı
ABB’nin 2022 Sayıştay raporundan sosyal medya trolleri çıktı
Türk heyeti Gazze'de: Sahra hastanesi kurulacak!
Katliamcı Netanyahu'nun hayatta kalma stratejisi: Foreign policy tek tek sıraladı
Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'e sert sözler: CHP demek HEDEP demektir
Hakan Fidan Brüksel'e gidiyor! 'Gazze' masada olacak
Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bakan Bolat: Toplum sağlığını bozana geçit vermeyeceğiz
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Askerliği borçlanan 32 bin TL daha az ödeyecek
Baş döndüren rehine trafiği! Türkiye yine farkını ortaya koydu: Doha, İstanbul, Ankara üçgeni...
İzmir'de suya zam geldi
81 ilde ÇEMBER-7 operasyonu: Bin 34 kişi yakalandı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elmas Nine 124 yaşında öldü: 150’den fazla torunu var!

Elmas Nine 124 yaşında öldü: 150’den fazla torunu var!

5.7 cm kuyrukla doğdu! Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor…

5.7 cm kuyrukla doğdu! Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor…

Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Artık son günler...