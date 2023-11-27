  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,60 - 31,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: Bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldık

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

Ekleme: 27.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

İbanoğlu, "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten açıklamalar...
NATO'dan Türkiye mesajı
Önerge AK Parti grubuna gönderildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
CHP'li ilçe başkanı zehir zemberek açıklamayla partiden istifa etti
Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığı başlıyor: İlk toplantı tarihi belli oldu
Hamas'ın üstüne yıkılan katliamı İsrail'in yaptığı ortaya çıktı: Görgü tanıkları her şeyi anlattı
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti
İzmir’i sağanak vurdu! Evi su basan vatandaş: 2 milyon TL zararım var
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı: En düşük maaş kaç para olacak?
ANKA-3 gökyüzüyle buluşmaya hazır KAAN ilk uçuş için son montajda
İYİ Parti dibe vurdu! Çok konuşulacak ısmarlama anket iddiası...
Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'
Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'
Rehine takasında son gün: Ateşkes uzatılacak mı?
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar öldürüldü
Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'
Yemen açıklarında alıkonulmuştu: Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
Zehir tacirlerine geçit yok! 44 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
Meteoroloji açıkladı: 26 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji açıkladı: 26 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Türkiye Deniz Sönmez’e ağlamıştı! Diş çekimi sonrası ölen çocuğun otopsi raporunda çarpıcı detaylar!

Türkiye Deniz Sönmez’e ağlamıştı! Diş çekimi sonrası ölen çocuğun otopsi raporunda çarpıcı detaylar!

Ankara'da 5 komşusunu öldüren zanlının ifadesi: Uyuyamıyordum

Ankara'da 5 komşusunu öldüren zanlının ifadesi: Uyuyamıyordum

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…