Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: Bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldık

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını duyurdu.



İbanoğlu, "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.



