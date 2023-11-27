Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması! İşte son durumu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in Manchester United maçında oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Sarı kırmızılılar yıldız stoperin son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in Manchester United maçında oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Sarı kırmızılılar yıldız stoperin son durumunu açıkladı.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;



"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."



MANCHESTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Çarşamba akşamı Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Davinson Sanchez'in dev maçta oynaması beklenmiyor.



