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Galatasaray-Alanyaspor! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ekleme: 25.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

Muslera ve Sanchez ceza sınırında

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

Sahasında kaybetmeyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 2 lig maçının golcüsü Zaha

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile buldu.

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

Icardi 4 maçtır suskun

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

GALATASARAY-ALANYASPOR!

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

ALANYASPOR: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Novais, Richard, Janvier, Efecan, Eduardo, Cordova

STAT: RAMS Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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