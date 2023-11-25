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Galatasaray - Alanyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Liderlik mücadelesi veren Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ekleme: 25.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Hatayspor'a mağlup oldu.

Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi. Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Oğuz, Janvier, Efecan, Eduardo, Sisto
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