Real Madrid'den Arda Güler kararı! 'Gerçek bir bıçak saplanması...'

Real Madrid kariyeri kabus gibi başlayan Arda Güler, henüz yeni takımıyla resmi maça çıkamadı. Yaz kampından sonra 3 kez sakatlanan genç yeteneğin İspanya'da psikolojik olarak zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Real Madrid, genç yıldızı için yeni bir karar aldı.

Fenerbahçe'de rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaz kampından beri 3. kez sakatlandı ve İspanya kariyerine adeta kabus gibi başladı.



İspanyol basını Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler için endişeli olduğunu yazdı. Ancak Arda'nın yeniden sahalara dönüş yapabilmesi için 180 derecelik bir dönüş yaparak farklı bir strateji yürüteceği belirtildi.



REAL MADRID'DEN YENİ KARAR



Real Madrid, yıldız oyuncusu Arda Güler için bir karar aldı. Dünya devi, Arda Güler için kulüpten geri dönüş tarihine ilişkin açıklama yapmama kararı aldı. Genç yıldızın futbolcu gibi hissetmesi sağlanıp sahalara geri dönüşü sağlanacak.



Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid'in teknik ve saplık heyeti oyuncunun geri dönüşüne ilişkin herhangi bir bilgi akışı sağlamayacak ve futbolcunun sadece sahaya odaklanmasını sağlayacak. Haberde kulübün oyuncuya her zamankinden daha sabırlı olacağı vurgulandı.



Kulübün Arda Güler'in fiziksel gelişimini yakından takip edeceği öne sürülen haberde 1 aydan önce sahalara dönüş yapması beklenen genç oyuncuya bu konuda baskı yapılmayacağı aktarıldı.



"ACI ÇEKEN BİR ÇOCUĞUN KALBİNE GERÇEK BİR BIÇAK SAPLANMASI..."



"Sakatlığını bir kez daha nüksetmesi, bacaklarından çok zihinsel olarak acı çeken bir çocuğun kalbine gerçek bir bıçak saplanması anlamına gelecektir." ifadelerine yer verildi.



İspanyol basınındaki habere göre Arda Güler, Real Madrid yetkilileri ile bir görüşme yaptı. Genç oyuncunun kendisine geri dönüş konusunda baskı yapılmayacağı adına teknik heyet ve sağlık ekibi ile fikir birliğine vardı.



Defensa Central'de yer alan habere şu ifadelere yer verildi:



"Şu anda önemli olan tek şey Arda Güler'in kişiliği ve Real Madrid oyuncusu olarak ilk basın toplantısında gösterdiği o kazanma ve hırs zihniyetini yeniden kazanması. Bir sonraki açıklamaya kadar Real Madrid'in odak noktası her zamankinden daha fazla Arda Güler'in üzerinde olacak."



REAL MADRID DOKTORUN İŞİNE SON VERMİŞTİ



Real Madrid , 2017'den bu yana takım doktoru olan Hırvat Niko Mihic'in geçtiğimiz günlerde görevine son verirken, İspanyol basını bu kararın arkasında "Arda Güler olayının" olduğunu iddia etti.



ARDA'YA UYGULADIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ ŞÜPHE YARATTI



Marca gazetesi, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'e ve Hırvat futbolcu Luka Modric'e çok yakın bir isim olarak bilinen doktor Mihic'in, özellikle Arda Güler'in sakatlıkları sonrasında uyguladığı tedavi yöntemlerinin "şüphe yaratması" üzerine görevden alındığını ileri sürdü.



Kulüpteki doktor ekibinin başındaki isim olan Mihic'in, gerek Arda Güler gerekse Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi sakatlık problemi yaşayan futbolcuların tedavi süreçlerinde aldığı kararların tartışıldığını yazdı.



ARDA'NIN SAKATLIKLARI NÜKSETTİ



Arda'nın sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampında sağ dizinde yaşadığı menisküs sakatlığı sonrasında ameliyat olması için 2 hafta beklendiğini hatırlatan İspanyol gazetesi, sonrasındaki tedavi süreçlerinin de çok fayda sağlamadığını, Türk futbolcunun sakatlıklarının tekrarladığını belirtti.



Real Madrid'in mevcut gidişattan memnun olmadığı için 6 yıl sonra doktor Mihic ile yollarını ayırdığı kaydedildi.



CARLO ANCELOTTİ: ARDA'NIN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMASINI ANLAYABİLİYORUM



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Braga maçından önce bir sakatlık yaşadığını belirterek, "O çok yetenekli bir oyuncu. Oyuncunun hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ama bu sadece bir kas problemi" dedi.



"ÜZÜNTÜSÜ VE ÖFKESİ ANLAŞILABİLİR"



Arda Güler'i oynatmak için acele etmediklerini vurgulayan Ancelotti, "Sakatlanan oyuncu için anı tutmak her zaman zordur. Diğer takım arkadaşları gelip oynuyor ama o bunu yapamıyor. Üzüntüsü ve öfkesi anlaşılabilir. Acelemiz yok. Onun geleceği burada ve olağanüstü bir yeteneği var" şeklinde konuştu.



"ARDA GÜLER'İN GELECEĞİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"



Arda'nın geleceğinin çok parlak olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "İlk sakatlığı geçen yıl yaşadığı menisküs yırtığıydı. Ameliyat oldu ve çoğu zaman olduğu gibi iyileşme sırasında kas sorunları da olabiliyor. Arda'nın geleceği çok güzel. O çok yetenekli bir oyuncu. Oyuncunun hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ama bu sadece bir kas problemi. 21 yaşımdayken iki yıl boyunca sakatlığımdan dolayı oynayamadığım bir dönem oldu. Arda Güler'in geleceğinden şüphemiz yok. Umarım milli aradan sonra toparlanır" ifadelerini kullandı.