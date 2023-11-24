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Galatasaray yönetimi Real Madrid'in kancayı taktığı Icardi'nin fiyatını belirledi! İşte Mauro Icardi'nin güncel fiyatı...

Galatasaray, Real Madrid’in 15 milyon Euro teklif etmeyi planladığı Icardi’yi satmayı düşünmüyor. Ancak yönetimin gelebilecek bir teklifte de Arjantinli için 25 milyon Euro isteyeceği öğrenildi.

Ekleme: 24.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
İtalyan basını Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, yönetimden Joselu ve Vinicius Junior'un sakatlığı sonrası ocakta bir forvet takviyesi yapılmasını istediğini yazdı.

Ancelotti'nin aklındaki ilk ismin Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Arjantinli Mauro Icardi olduğu da haberde yer aldı. Real Madrid'in bu transfer için 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray'ın ise yıldız golcüyü satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Real Madrid'in olası teklifini kabul etmeyecek olan Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon Euro'dan raha az bir bedele elden çıkarmak istemediği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi Real Madrid'in kancayı taktığı Icardi'nin fiyatını belirledi! İşte Mauro Icardi'nin güncel fiyatı...

İlerleyen günlerde Icardi transferinde önemli gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergileyen yıldız golcünün Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray yönetimi Real Madrid'in kancayı taktığı Icardi'nin fiyatını belirledi! İşte Mauro Icardi'nin güncel fiyatı...

1 AY SONRA İDMANDA
Galatasaray, Alanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Milli ara öncesi sakatlığı bulunan ve maçlara iğneyle çıkmak zorunda kalan Icardi de ilk kez takımla birlikte çalıştı. 30 yaşındaki golcü, 1 aylık aranın aradan sonra Sarı-Kırmızılı takımın idmanında yer aldı. Galatasaray bu gelişmeyi "Mauro Icardi, takımla birlikte bugünkü antrenmanda!" ifadelerinin yer aldığı bir videoyla duyurdu.
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