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Fenerbahçe'ye ara transferde 2 yıldız! Görüşmeler başlıyor

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, 2 futbolcu için görüşmelere başlıyor. Stoper ve 6 numara takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe bir yerli, bir de yabancı aday belirledi.

Ekleme: 24.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, ocak ayı için de harekete geçiyor.

Özellikle stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar sonrası sıkıntılı haftalar yaşayan Fenerbahçe, söz konusu mevkiye transfer yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin bir diğer hedef bölgesi ise 6 numara. Yeni sezon öncesi de 6 numara için birçok isimle görüşmeler yapılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ocak ayında stoper ve ön libero bölgeleri için adaylarını belirlediği aktarıldı.

Bir numaralı stoper hedefi Çağlar Söyüncü.

Fenerbahçe'nin bir numaralı stoper hedefi Çağlar Söyüncü.

Sarı-Lacivertlilerin yabancı kuralı nedeniyle stoper bölgesine yerli takviye yapmak istediği ve milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği vurgulandı.

Yine haberde Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile aralık ayında temas kuracağı dile getirildi.
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