İtalyanlardan çılgın iddia: Real Madrid, Mauro Icardi'yi istiyor

Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'in, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık olarak 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Vinicius Jr.'ın yerini doldurmak için harekete geçti.Sakatlıklarla boğuşan Madrid ekibinde Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibault Courtois, Eder Militao ve Kepa gibi isimlerin tedavileri devam ediyor.Tuttomercatoweb'in habere göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, gözünü Türkiye'ye dikti.İtalyan hocanın, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası daha önce de kadrosunda görmek istediği Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi ocak ayında transfer etmek istediği belirtildi.Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransız devi PSG'den 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.Haberin detayında Kadrosunda şu an forvet olarak sadece Joselu'yu bulunduran Real Madrid'in, Arjantinli golcü Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.