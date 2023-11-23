  • USD: 28,76 - 28,81
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe, milli yıldızın peşinde

Acil stopere ihtiyacı olan Fenerbahçe, EURO 2024'te oynamak isteyen Çağlar Söyüncü için devrede. İspanyollar, Atletico Madrid'de yalnızca 74 dakika oynayan milli futbolcuyu Fenerbahçe'nin kiralamaya çalıştığını bildirdi.

Ekleme: 23.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Savunma bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı.

Dario AS'ın haberine göre; Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla stoper krizi yaşayan Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü'yü ara transferde kiralamak istediğini duyurdu.

MADRİD'İN KAPISI ÇALINACAK

İspanyollara göre milli yıldızın Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'den süre alamamasını fırsat bilen Kanarya, ocak transferi için Atletico Madrid'in kapısını çalacak.

Haberde ayrıca Sarı-Lacivertliler'in, Çağlar Söyüncü'nün ikinci yarıda alacağı ücreti karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Bir kiralama bedeli de verilebileceği aktarıldı.

5 MAÇTA OYNADI

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar, İspanyol ekibinde 5 maçta görev yaptı.
Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
MSB'den 'İncirlik' iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
İzmir'de çöp krizi! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöp içinde kaldı
Zonguldak’ta batan gemide can kaybı 2’ye yükseldi
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel'den iddialı çıkış: Kaybedersem bırakırım
Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı
Evlenecek gençlere kredi desteği: Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor
MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha! PKK'nın mühimmatçısı Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
MİT'ten operasyon: FETÖ'nin kilit ismi yakalandı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor