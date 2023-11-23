İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe, milli yıldızın peşinde

Acil stopere ihtiyacı olan Fenerbahçe, EURO 2024'te oynamak isteyen Çağlar Söyüncü için devrede. İspanyollar, Atletico Madrid'de yalnızca 74 dakika oynayan milli futbolcuyu Fenerbahçe'nin kiralamaya çalıştığını bildirdi.

Savunma bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı.



Dario AS'ın haberine göre; Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla stoper krizi yaşayan Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü'yü ara transferde kiralamak istediğini duyurdu.



MADRİD'İN KAPISI ÇALINACAK



İspanyollara göre milli yıldızın Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'den süre alamamasını fırsat bilen Kanarya, ocak transferi için Atletico Madrid'in kapısını çalacak.



Haberde ayrıca Sarı-Lacivertliler'in, Çağlar Söyüncü'nün ikinci yarıda alacağı ücreti karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Bir kiralama bedeli de verilebileceği aktarıldı.



5 MAÇTA OYNADI



Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar, İspanyol ekibinde 5 maçta görev yaptı.