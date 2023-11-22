Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi! Sürpriz golcü hamlesi

Michy Batshuayi’nin ayrılık ihtimaline karşı alternatif bakan Fenerbahçe'de 26 yaşındaki forvet Rafa Mir gündemde.

Fenerbahçe'ye Sevilla'dan ayhrılmak isteyen 1.91'lik golcü Rafa Mir teklif edildi.



Kanarya adına devre arası stoper öncelikli görünse de hücum bölgesinde de aksiyon olabilir. Michy Batshuayi'nin adı Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor. Ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif arayışlar var. Bu konuda sarı lacivertlilere menajerler tarafından önerilen isim İspanya'dan.



YENİ BİR MACERAYA ATILMASI BEKLENİYOR



Sevilla'da hocası Diego Alonso ile anlaşamadığı için ayrılmak isteyen 26 yaşındaki golcü oyuncu Rafa Mir Fenerbahçe'ye teklif edildi. 2027'ye kadar mukavelesi olan İspanyol forvetin ocak ayında yeni bir maceraya atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



YÖNETİM TOPU KARTAL'A ATIYOR



Rafa Mir konusunda ise yönetim topu teknik direktör İsmail Kartal'a atıyor. Edin Dzeko'ya iyi bir alternatif olabileceği düşünülen Mir hem forvet hem kanat özelliğine sahip. Kartal, oyuncuyu detaylı bir araştırma ve izleme sonrasında yönetime kararını bildirecek.