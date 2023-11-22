İngilizlerden Altay yangını! Milli takım performansına hayran kaldılar

A Milli Takım'ın kalecisi Altay Bayındır, Almanya ve Galler maçlarındaki etkileyici performansıyla İngiliz basınında ve sosyal medyada takdir topladı. Manchester United taraftarları, milli kalecinin oyuna girişi sonrasında sosyal medyada olumlu paylaşımlar yaparak Altay Bayındır'a destek verdiler.

Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, milli takım formasıyla gösterdiği başarılı performansla İngiliz basınında övgü aldı. Premier Lig ekibi Manchester United'ın birinci kalecisi Andre Onana'nın sakatlık yaşaması üzerine A Milli Takım'da forma şansı bulan Altay Bayındır, Almanya ve Galler maçlarındaki kurtarışlarıyla dikkat çekti.



SOSYAL MEDYA DESTEĞİ

Manchester United taraftarları, Altay Bayındır'ın performansına sosyal medyada olumlu tepkiler verdi. Milli kalecinin Twitter ve diğer platformlarda paylaşılan videoları ve gönderileri, taraftarlar arasında geniş bir etkileşim ve destek gördü.



Bir İngiliz taraftar, "Altay Bayındır, Türkiye'de yedek oyuncu olarak oyuna girdi. Emin ellerdeyiz." yorumu yaparken bir başkası ise, "Altay oyuna girdiğinden beri baya iyi görünüyor." diye yazdı.



MONTELLA'DAN ÖVGÜ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Altay Bayındır'ın performansını övgüyle değerlendirdi. Genç kalecinin yaşına rağmen önemli bir deneyime sahip olduğunu belirten Montella, Altay'ın İngiltere'de deneyim kazandıkça daha da değerleneceğine inandığını ifade etti.



PREMİER LİG'E HAZIR

Altay Bayındır'ın gösterdiği performans, Manchester United taraftarları arasında heyecan yaratırken, milli kalecinin Premier Lig'e bu hafta sonu Everton maçında çıkma ihtimali, futbolseverlerin ve medyanın gündemine oturdu.

