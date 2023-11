Crespo'dan iddialı sözler! 'Taraftarımızın şüphesi olmasın'

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, şampiyonluğa çok inandıklarını ve sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe’nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Lige verilen milli arada devam eden hazırlık sürecine ve aranın ardından Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun maç trafiğine değinen Crespo, "Bizler de gayet iyi biliyoruz ki oynayacağımız zorlu maçlar olacak ve bu maçları kısa süre içerisinde oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada iyi ve güçlü bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum çünkü bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Dolayısıyla da oynayacağımız maçları kazanabilmek adına çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.



"Galibiyetlere devam etmek istiyoruz”



Milli aradan sonra galibiyet serilerine devam edeceklerinin altını çizen Crespo, “Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum ki başlangıçtan itibaren üst üste kazandığımız maçlar vardı ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor, maç da kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki biz, Fenerbahçe’yiz ve amacımız, isteğimiz her zaman oynayacağımız tüm maçları kazanmak. Tüm oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. En iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Rakiplerimiz de bizlere karşı oynadıklarında onlar da en iyilerini ortaya koymaya çalışıyorlar ve rakiplere zorluklar çıkartabiliyorlar. Çünkü onlar da kazanmak için mücadele ediyorlar ama biz de milli aradan sonra tekrar geri dönüp en iyi şekilde oyunumuzu ortaya koymak ve galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe’nin de hak ettiği şey budur” ifadelerini kullandı.



"Kaliteli oyuncularla beraber oynuyor olmak daha iyi işler yapmanızı sağlıyor"

Miguel Crespo, bu sezon sarı-lacivertli takımda bulunan tecrübeli oyuncuların, takıma yaptığı etki için ise şu ifadelere yer verdi:



"Bu sene buradaki üçüncü sezonum ve çok büyük oyuncularla birlikte çalışıyoruz. Bu yıl özelinde farklılıkların olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla tecrübeli, çok fazla yetenekli, kaliteli, isim yapmış oyuncularımız var, buna hiç şüphe yok! Bu oyuncuların varlığı da takımımızın kapasitesini arttıran bir unsur. Sadece bireysel anlamda değil ki bu konuya bireysel olarak da bakmamak gerekiyor çünkü onların takıma etki ve yardım ediş biçimi bana göre çok ama çok önemli. Dolayısıyla kolektif anlamda kaliteli oyuncularla beraber oynuyor olmak sahada daha iyi işler yapmanızı sağlıyor."



"Amacım, her zaman Fenerbahçe’ye yardımcı olabilmek"



Kendi performansını değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, “Bir futbolcu daha çok süre aldığında, daha çok oynadığında fazlasıyla özgüvenli olur. Bu anlamda hocamız da bana sahada olmam noktasında fırsat sunuyor, fırsat veriyor. Ben de bundan dolayı ve tabii ki takımıma yardım edebildiğim için mutluyum. Şu anda mevcut kapasitemin üzerine çıkabileceğimi düşünüyorum. Bundan fazlasını da verebileceğimi düşünüyorum. Benim amacım, isteğim her zaman Fenerbahçe’ye, takımıma yardımcı olabilmek. Bunu da kalpten sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.



“Şampiyon olmak için her şeyi yapacağız”



Taraftarımıza verdiği mesajda şampiyonluğa olan inancını aktaran Portekizli futbolcu, “Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum: Bizler şampiyon olacağız. Buna gerçekten çok inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Hiçbir taraftarımızın bundan şüphesi olmasın. Biz buna fazlasıyla inanıyoruz. Elbette ki bu süreç içerisinde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın göstereceği desteğe çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Bizler takım olarak şampiyonluğu elde edebilmek için her şeyi yapacağız. Umuyorum ki sezon sonunda bunu onların da destekleriyle beraber gerçekleştireceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.