Fenerbahçe'nin stratejisi Fransız basınında! 10 milyon euroluk yıldız bedavaya gelecek

Fransız basınına göre Fenerbahçe, Marsilya'nın orta saha oyuncusu Pape Gueye ile devre arası transfer görüşmelerine başladı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor, ve Sarı-Lacivertliler bedelsiz transfer yaparak bu oyuncuyu kadrolarına katmayı planlıyor.BONSERVİS BEKLENTİSİ 3-4 MİLYON EUROFenerbahçe'nin Pape Gueye transferinde Marsilya ile görüşmelere başladığı belirtilirken, Fransız ekibinin oyuncu için 3-4 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katma hedefinde.CEZASI ARALIK AYINDA BİTECEKPape Gueye'nin 2020 yazında Watford'a transferinin iptali sonrasında uzaklaştırma cezası aldığı ve cezanın aralık ayında sona ereceği belirtildi. Bu durum, oyuncunun transferine engel teşkil etmeyecek.DEĞERİ 10 MİLYON EUROTransfermarkt'a göre Pape Gueye'nin değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon Sevilla ve Marsilya'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, 35 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaparak dikkat çekti.