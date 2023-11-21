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Fenerbahçe'nin stratejisi Fransız basınında! 10 milyon euroluk yıldız bedavaya gelecek

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek için Marsilya'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi kadrosuna katmak istiyor. Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, bedelsiz transferle Sarı-Lacivertli takıma katılabilir.

Ekleme: 21.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Fransız basınına göre Fenerbahçe, Marsilya'nın orta saha oyuncusu Pape Gueye ile devre arası transfer görüşmelerine başladı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor, ve Sarı-Lacivertliler bedelsiz transfer yaparak bu oyuncuyu kadrolarına katmayı planlıyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 3-4 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Pape Gueye transferinde Marsilya ile görüşmelere başladığı belirtilirken, Fransız ekibinin oyuncu için 3-4 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katma hedefinde.

Fenerbahçe'nin stratejisi Fransız basınında! 10 milyon euroluk yıldız bedavaya gelecek

CEZASI ARALIK AYINDA BİTECEK
Pape Gueye'nin 2020 yazında Watford'a transferinin iptali sonrasında uzaklaştırma cezası aldığı ve cezanın aralık ayında sona ereceği belirtildi. Bu durum, oyuncunun transferine engel teşkil etmeyecek.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Transfermarkt'a göre Pape Gueye'nin değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon Sevilla ve Marsilya'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, 35 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaparak dikkat çekti.
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