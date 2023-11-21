Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a övgüler! 'Tarifsiz bir gurur yaşadık, EURO 2024’te çıtamız yüksek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 yenen A Milli Takımımıza övgüler yağdırdı. Erdoğan, "A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yeni zaferler tattıracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.



Konuşmasına, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan EURO 2024 hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi bir galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak başlayan Erdoğan, "Millilerimiz, deplasmanda 72 yıl sonra gelen 3-2'lik skorla hem büyük bir sevinç hem de oynadıkları oyunun güzelliğiyle tarifsiz bir gurur yaşattılar. Gurbetçilerin, coşkuyla Milli Takım'ın yanında yer almaları ayrıca çok anlamlı. Berlin'i adeta bayram yerine çeviren tüm gurbetçilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Ay-Yıldızlı ekibin bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağını vurgulayan Erdoğan, "A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yeni zaferler tattıracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.