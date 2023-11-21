  • USD: 28,75 - 28,80
  • EURO: 31,47 - 31,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Turan'dan acı itiraf! 'Tüm birikimimi kaybettim'

Futbol dünyasının ünlü isimlerini 44 milyon dolar tutarında dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına başlandı.

Ekleme: 21.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu Fernando Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı öne sürülen bankacı Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı.

"EVİMİ BASTILAR"

Dolandırıcılık davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bir bankanın eski müdürü olan sanık, "Kazandırıken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" dedi. Erzan, daha önce evinin basılıp silahla tehdit edildiğini öne sürdü.

"TERİM'DEN 300 BİN DOLAR ALDIM"

Sanık savunmasında 2020 yılında Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını da söyledi.

ARDA TURAN: "BÜTÜN BİRİKİMİMİ KAYBETTİM"

Mahkemede söz alan Arda Turan ise Seçil Erzan'ın kendisini sık sık arayarak parasını bir fona yatırması için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Arda Turan, 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini ancak bütün birikimini kaybettiğini belirtti.

EMRE BELÖZOĞLU VE MUSLERA'DA SUÇLAMALARDA BULUNDU

Emre Belözoğlu ve Muslera da benzer suçlamalarda bulundu, kendilerine vaat edilen parayı alamadıklarını anlattı.

Dava kapsamında Erzan ile birlikte 6 sanık 29 mağduru yaklaşık 44 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Erzan hakkında 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bankayla ilgili ise daha önce takipsizlik karar verilmişti.
İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep edildi
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağmuru
İYİ Parti’de şimdi de ‘liste’ skandalı! Akşener’e adeta ateş püskürdü! “AHLAKİ SORUN!”
Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de!
Kendi vatandaşlarına ateş açtığı ortaya çıkmıştı… İsrailli pilottan festival itirafı: Hannibal protokolü uygulandı!
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı
İyi Parti'de kavga büyüdü! Ümit Dikbayır'dan 'benden para istediler' çıkışı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'tek zam' açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı: Öğrenci yurtlarındaki asansörlere karekod
HEDEP’li Cengiz Çandar: YPG terör örgütü değildir
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Katiller ordusu Hamas’ı suçlamıştı: Eski İsrail Başbakanı canlı yayında itiraf etti: Hepsini biz inşa ettik!
İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı
Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! Tek destek parti sözcüsünden geldi: Sanatçıya değer veren...
İstanbul’u sel aldı, İmamoğlu yine kayboldu!
İşgalci İsrail, Endonezya Hastanesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! İsrail halkı uzun namlulu silahlarla geziyor
7 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu