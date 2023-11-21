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Arda Güler'den şok itiraf! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Art arda yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımında forma şansı bulamayan yıldız futbolcudan çok şaşırtıcı bir itiraf gelirken, Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı belli oldu.

Ekleme: 21.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Art arda yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımında forma şansı bulamayan yıldız futbolcudan çok şaşırtıcı bir itiraf gelirken, Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı belli oldu. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Arda Güler, geçtiğimiz sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla tüm dünyanın radarına girmişti.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç yıldız; 6 gol atıp, 7 de asist yapmıştı.

Ayrıca 2022'de A Milli Futbol Takımı'na yükselme başarısı gösteren Arda Güler, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştı.

DEV TRANSFER YARIŞI

Yaz transfer döneminde 2 dünya devi olan Barcelona ve Real Madrid'in transfer etmek için kıyasıya yarışa girdiği yıldız futbolcuyu Madrid ekibi kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe bu transferden 20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay kazanmıştı.

Ayrıca sarı-lacivertli ekip önceden 45 milyon TL karşılığında Gençlerbirliği'nden sonraki satıştan pay hakkını satın almıştı.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Real Madrid'e transferi ile dünyada geniş yankı uyandıran Arda Güler'in peşini sakatlıklar bırakmıyor.

18 yaşındaki on numara oyuncusu, yaşadığı 3 sakatlık dolayısıyla 106 günde toplamda 16 maç kaçırdı.

ARDA GÜLER'DEN İTİRAFLAR

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, Türkiye ve İspanya arasındaki farklara dair gelen soruya cevap verdi.

TÜRKİYE - İSPANYA FARKI

Arda Güler, Türkiye'de ve İspanya'daki farkların neler olduğunu soranlara, "İdmanlarda inanılmaz bir tempo var. Yüzde 100'ünle oynaman gerekiyor. Takımda çok önemli isimler var" diye yanıt verdi.

FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?

Real Madrid cephesinde de böyle bir gündem kesinlikle yok. Milli aradan sonra hem kulüp hem Arda yükseliş için inançlı.
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