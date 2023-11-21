A Milli Takımımız tarihin eşiğinde! Galler-Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman?

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler'e konuk oluyor. Ay-Yıldızlılarımız bugün Galler’den 1 puan bile alsa tarihte ilk kez turnuvaya gruptan lider gidecek.

Türkiye, EURO 2024 biletini çoktan cebine koyarken liderlik için sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmada bugün Cardiff City Stadı'nda 22.45'te Galler'e konuk olacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Bu karşılaşmadan puan almamız durumunda, Hırvatistan-Ermenistan mücadelesine bakmadan grubu zirvede tamamlayacağız. Ve tarihimizde ilk kez turnuvaya grup lideri olarak gideceğiz. Kaybetmemiz halinde ise bu kez gözler diğer müsabakadan gelecek sonuca çevrilecek.



KOLTUĞU VERMEZSEK İKİNCİ TORBADAYIZ



A Milli Takımımız, EURO 2024'te kura çekiminde birinci torbada olamayacak. Bu torbada Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere ve İspanya yer alacak. Ancak bugünkü Galler maçında alacağımız sonuca göre 2. ve 3. torba arasında değişiklik yaşayabiliriz. Grubu lider tamamlamamız halinde turnuvaya 2. torbadan giderek kura çekiminde buna göre değerlendirileceğiz. Grupta ikinci sıraya gerilememiz durumunda ise Ay-Yıldızlılar, Almanya'daki organizasyon öncesinde kurada 3. torbada olacak.



GÖZÜMÜZ HIRVATİSTAN'DA



Türkiye, bugün Galler'i yenmesi ya da berabere kalması durumunda EURO 2024'e 2. torbadan gidecek. Ay-Yıldızlıların olası bir yenilgisi durumunda ise Hırvatistan, saat 22.45'teki maçta Ermenistan'ı mağlup ederse Türkiye ikili averaj nedeniyle grupta 2. sıraya düşecek. Galler'in kazanması, Hırvatistan'ın beraberliği durumunda ise averaj hesabı ile Ada ekibi, turnuva biletini alan taraf olacak.