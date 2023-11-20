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Vincenzo Montella'dan altın dokunuşlar! O oyuncular kendisini buldu

Almanya'yı deplasmanda yenerek tarih yazan 49 yaşındaki Vincenzo Montella adam; kendine getirdiği oyunculara Altay Bayındır, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü de ekledi. Milli Takım'la birlikte üst üste 3 maç kazanan Montella, birçok oyuncuyu da formunu bulmasına yardımcı oldu. İşte İtalyan hocanın dokunuşları...

Ekleme: 20.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Vincenzo Montella, Hırvatistan ve Letonya'dan sonra EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı özel maçta 72 yıl sonra deplasmanda 3-2 yenerek Berlin'de Türk bayramı yaşattı.

İtalyan teknik adam, Hiddink'in ardından ilk üç maçını kazanan ikinci yabancı hoca oldu. Kısa zamanda özlenen birlik ve beraberliği sağlayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, takımı eleme gruplarında liderlik sınavına çıkacağımız Galler'e mutlu götürdü. İlk iki maçta şapkadan tavşan çıkarıp her oyuncuya kendini önemli hissettiren Montella'nın Almanya'daki tercihlerini mercek altına aldık:

BASKI KURDU, RAKİBİ YIPRATTI

Milliler, skor olarak iki kez yakalanmasına rağmen baskıyla rakibini yıprattı. İlk iki maçında Nagelsmann ile bu kadar hata yapmayan (ABD: 112/Meksika: 101) Panzerler, Türkiye önünde 117 top kaybı gerçekleştirdi.

Göreve gelir gelmez Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün gibi oyunculara milli formayı teslim eden hoca, Almanya önünde kulübede kalan kaleci Altay Bayındır, elemelerde tercih edilmeyen Ozan Kabak, en son geçen sene Ay-Yıldız'a davet alan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'e aynı tedaviyi uygulayıp güvendiğini gösterdi.

VAZGEÇİLMEZLERLE DEVAM

İstikrarı da göz önünde tutan Montella, kendi takımlarında bölgelerinin vazgeçilmezleri olan Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'ten vazgeçmedi.

Hocasını mahcup etmeyen Ferdi, Almanya karşısında en fazla çalım atan (3) ve top kapan (5) isim oldu. Nagelsmann'ın "Dünya standartlarında" diyerek övdüğü Abdülkerim ise Brandt (1.86) ve Füllkrug (1.90) gibi uzunlara 4'te 4 ile üstünlük sağlayıp hava topu kaybetmedi.

GÖRÜNMEYENLERİ GÖRDÜ

Göreve gelir gelmez Ümit Milli Takım'da Stefan Kuntz'un göremediği 18 yaşındaki gurbetçi Kenan Yıldız'a A Milli Takım'ın kapılarını açan Montella, karşılığını da golle buldu.

Letonya sınavında son 14 dakika süre verip asist katkısı aldığı eski öğrencisi Yusuf Sarı, Almanya'da penaltının hazırlayıcısı olmakla kalmadı, vuruşu gol yapıp galibiyeti getirdi.

YENİ BİR İLK OLUR

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda son maçlar öncesi 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, yarın Galler'e konuk olacak. 13 puanlı takipçisi Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar'a grubu zirvede bitirmek için bir puan yetiyor.

A Milli Takımımız bunu başarırsa, tarihinde ilk kez gruptan lider çıkacak. Bizim Çocuklar, D Grubu'nda Galler ile oynadığı ilk müsabakada 2-0'lık galibiyet elde etmişti. Samsun'daki maçta golleri Umut Nayir ve Arda Güler kaydetmişti.
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