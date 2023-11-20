Türkiye'nin EURO 2024'teki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Avrupa Şampiyonası'nı garantileyen ülkeler

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda eleme maçları heyecanında sona yaklaşıldı. A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri netlik kazandı.

EURO 2024 Elemelerinin son haftasının ilk gününde; A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.



F Grubu'nda Belçika'nın, konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 yendiği maçta, Romelu Lukaku 4 gol kaydetti. Bu galibiyetle Belçika, grubu lider bitirdi.



G Grubu'nda Macaristan, konuk ettiği Karadağ'ı 3-1 yenerek grubu lider bitirirken Sırbistan ise evinde Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak, grubu ikinci sırada bitirdi ve finallere yükseldi. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic, 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.



J Grubu'nda ise Portekiz sahasında konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes ile Ricardo Horta kaydetti. EURO 2024'ü daha önce garantileyen Portekiz, grubunu 10'da 10 yaparak lider tamamladı.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



İskoçya 3 - 3 Norveç



İspanya 3 - 1 Gürcistan



F Grubu:



Belçika 5 - 0 Azerbaycan,



İsveç 2 - 0 Estonya



G Grubu:



Macaristan 3 - 1 Karadağ



Sırbistan 2 - 2 Bulgaristan



J Grubu:



Portekiz 2 - 0 İzlanda



Bosna Hersek 1 - 2 Slovakya



Lihtenştayn 0 - 1 Lüksemburg



MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU



Galler'le oynanacak maçta grup liderliği için sahaya çıkacak Bizim Çocuklar'ın dev organizasyondaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden ülkeler şu şekilde:



Almanya (Ev sahibi)



Fransa



Belçika



Portekiz



İskoçya



İspanya



Türkiye



Avusturya



İngiltere



Macaristan



Slovakya



Arnavutluk



Danimarka



Hollanda



Romanya



İsviçre



Sırbistan