  • USD: 28,71 - 28,76
  • EURO: 31,36 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin EURO 2024'teki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Avrupa Şampiyonası'nı garantileyen ülkeler

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda eleme maçları heyecanında sona yaklaşıldı. A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri netlik kazandı.

Ekleme: 20.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
EURO 2024 Elemelerinin son haftasının ilk gününde; A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

F Grubu'nda Belçika'nın, konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 yendiği maçta, Romelu Lukaku 4 gol kaydetti. Bu galibiyetle Belçika, grubu lider bitirdi.

G Grubu'nda Macaristan, konuk ettiği Karadağ'ı 3-1 yenerek grubu lider bitirirken Sırbistan ise evinde Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak, grubu ikinci sırada bitirdi ve finallere yükseldi. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic, 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.

J Grubu'nda ise Portekiz sahasında konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes ile Ricardo Horta kaydetti. EURO 2024'ü daha önce garantileyen Portekiz, grubunu 10'da 10 yaparak lider tamamladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İskoçya 3 - 3 Norveç

İspanya 3 - 1 Gürcistan

F Grubu:

Belçika 5 - 0 Azerbaycan,

İsveç 2 - 0 Estonya

G Grubu:

Macaristan 3 - 1 Karadağ

Sırbistan 2 - 2 Bulgaristan

J Grubu:

Portekiz 2 - 0 İzlanda

Bosna Hersek 1 - 2 Slovakya

Lihtenştayn 0 - 1 Lüksemburg

MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

Galler'le oynanacak maçta grup liderliği için sahaya çıkacak Bizim Çocuklar'ın dev organizasyondaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden ülkeler şu şekilde:

Almanya (Ev sahibi)

Fransa

Belçika

Portekiz

İskoçya

İspanya

Türkiye

Avusturya

İngiltere

Macaristan

Slovakya

Arnavutluk

Danimarka

Hollanda

Romanya

İsviçre

Sırbistan
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! İzlenme rekoru kırdı: Toprağın altından Filistinli bebeklerin sesi geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı Gülsüme Doğan öldürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Bu kez Yunanistan'a gidiyor
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerini çizdi! Tunç Soyer’in adaylık paniği: Uykuları kaçıyor!
İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum
Eli kanlı soykırımcı İsrail'in son hedefi Endonezya Hastanesi oldu: Çok sayıda ölü var
Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış: iki ölü 50 yaralı 15 kayıp
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan BM'ye 'Refah Sınır Kapısı' tepkisi: Çöp tenekesine atıldığının ilanıdır
5 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor! Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
İYİ Parti’de kayıp para skandalı büyüyor! Ümit Dikbayır’dan Meral Akşener’e rest: Gerçeği ortaya çıkarmazsa…
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı
İhracatta yeni dönem! Bakan Bolat tarih verdi
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!
Bakan Kacır duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başladı! Depremzede KOBİ'lere 450 milyon dolar destek ödemesi
Diplomatik kaynaklar duyurdu! MİT rehineler için devrede: Hamas'la temas kuruldu
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm

İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Annesi çöp evde teyzesinin alıkoyduğu çocuğun ismini değiştirecek

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Annesi çöp evde teyzesinin alıkoyduğu çocuğun ismini değiştirecek

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosiller sergilenecek: Dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var