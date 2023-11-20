Galatasaray'dan Bayern maçını resmen UEFA'ya taşıdı! İşte şikayetin gerekçeleri...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynanan ve 2-1 mağlup oldukları maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etti. Maç boyunca alınan kararlar, teknik direktör Okan Buruk'un tepkisiyle karşılanmış ve hakem kararları tartışma konusu olmuştu.Galatasaray, Antonio Nobre'nin yönettiği maçta yaşanan bir VAR kararı üzerine şikayetini dile getiriyor. Harry Kane'in attığı golde yaşanan ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün çiğnendiğini savunan Galatasaray, bu iddiasını desteklemek amacıyla UEFA'ya 5 sayfalık bir özel dosya sundu.Harry Kane'in 80. dakikada attığı golde yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasına rağmen, VAR sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle pozisyonun ekrana yansıtılamadı. Bu durum, Antonio Nobre'nin protokol gereği yardımcı hakemin kararına uymak durumunda olmasına rağmen, VAR odasındaki iletişimle golü onaylamasıyla sonuçlandı.Galatasaray'ın şikayeti sadece maçtaki VAR protokol ihlaliyle sınırlı değil. Ayrıca, Antonio Nobre'ye bir daha Şampiyonlar Ligi'nde görev verilmemesi talebinde bulunuldu. Kulüp yönetimi, Nobre'nin verdiği kararları ve maçı yönetme tarzını eleştirerek, gelecekteki görev almasının uygun olmadığını vurguluyor.