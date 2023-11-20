Galatasaray'dan Bayern maçını resmen UEFA'ya taşıdı! İşte şikayetin gerekçeleri...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etti. Kulüp, maçta yaşanan VAR protokol ihlalini gerekçe gösteriyor. İşte detaylar!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynanan ve 2-1 mağlup oldukları maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etti. Maç boyunca alınan kararlar, teknik direktör Okan Buruk'un tepkisiyle karşılanmış ve hakem kararları tartışma konusu olmuştu.
VAR PROTOKOLÜ İHLALİ
Galatasaray, Antonio Nobre'nin yönettiği maçta yaşanan bir VAR kararı üzerine şikayetini dile getiriyor. Harry Kane'in attığı golde yaşanan ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün çiğnendiğini savunan Galatasaray, bu iddiasını desteklemek amacıyla UEFA'ya 5 sayfalık bir özel dosya sundu.
OFSAYT POZİSYONUNDA TEKNOLOJİK SORUN
Harry Kane'in 80. dakikada attığı golde yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasına rağmen, VAR sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle pozisyonun ekrana yansıtılamadı. Bu durum, Antonio Nobre'nin protokol gereği yardımcı hakemin kararına uymak durumunda olmasına rağmen, VAR odasındaki iletişimle golü onaylamasıyla sonuçlandı.
HAKEM SEÇİMİ ELEŞTİRİSİ
Galatasaray'ın şikayeti sadece maçtaki VAR protokol ihlaliyle sınırlı değil. Ayrıca, Antonio Nobre'ye bir daha Şampiyonlar Ligi'nde görev verilmemesi talebinde bulunuldu. Kulüp yönetimi, Nobre'nin verdiği kararları ve maçı yönetme tarzını eleştirerek, gelecekteki görev almasının uygun olmadığını vurguluyor.
VAR PROTOKOLÜ İHLALİ
Galatasaray, Antonio Nobre'nin yönettiği maçta yaşanan bir VAR kararı üzerine şikayetini dile getiriyor. Harry Kane'in attığı golde yaşanan ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün çiğnendiğini savunan Galatasaray, bu iddiasını desteklemek amacıyla UEFA'ya 5 sayfalık bir özel dosya sundu.
OFSAYT POZİSYONUNDA TEKNOLOJİK SORUN
Harry Kane'in 80. dakikada attığı golde yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasına rağmen, VAR sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle pozisyonun ekrana yansıtılamadı. Bu durum, Antonio Nobre'nin protokol gereği yardımcı hakemin kararına uymak durumunda olmasına rağmen, VAR odasındaki iletişimle golü onaylamasıyla sonuçlandı.
HAKEM SEÇİMİ ELEŞTİRİSİ
Galatasaray'ın şikayeti sadece maçtaki VAR protokol ihlaliyle sınırlı değil. Ayrıca, Antonio Nobre'ye bir daha Şampiyonlar Ligi'nde görev verilmemesi talebinde bulunuldu. Kulüp yönetimi, Nobre'nin verdiği kararları ve maçı yönetme tarzını eleştirerek, gelecekteki görev almasının uygun olmadığını vurguluyor.