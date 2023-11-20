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Beşiktaş için gemileri yaktı! Menajerine özel talimat

Premier Lig devi Arsenal'da oynayan fakat ilk 11'de sürekli forma şansı bulamayan Mısırlı yıldız Muhammed Elneny'nin Beşiktaş'a dönmek istediği konuşuluyor.

Ekleme: 20.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş’ın eski yıldızlarından Muhammed Elneny, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın onay vermesi yönetimin de transferi gerçekleştirmek istemesi durumunda yeniden siyah-beyazlı formayı giyebilir.

Arsenal'da mutsuz

2019-20 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performans ile taraftarların beğenisini kazanan Mısırlı orta saha oyuncusu, Arsenal'da fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz.

Uzun yıllar, 'Topçular'da oynayan bu sezon ise sadece üç maçta toplam 12 dakika süre alabilen deneyimli oyuncunun sürekli oynamak istediği için menajerine Beşiktaş’la anlaşması için talimat verdiği belirtildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Elneny için Arsenal'ın zorluk çıkarması beklenmezken Beşiktaş'ta gerçekleşecek olan seçimi bekleyen 31 yaşındaki futbolcu da kendisine gelecek diğer teklifleri beklemeye alacak.

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