Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...
Bu sezon kurdukları kadrolarla ligin en güçlü iki takımı konumuna gelen Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'de zirveye oynuyor. Transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen bu ezeli rakip için flaş açıklamalar yapıldı. Beşiktaş'ta kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Weghorst için Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer itirafının detayları...
WEGHORST İÇİN FLAŞ TRANSFER İTİRAFI
Weghorst'un Türkiye pazarında temsilciliğini yapan Mithat Halis, Radyospor'a yaptığı özel açıklamalarda iki ezeli rakibin de Weghorst'u istediğini, hatta Cimbom'un kulüple resmi görüşme yaptığını itiraf etti.
"G.SARAY WEGHORST İÇİN GÖRÜŞME YAPTI ANCAK..."
Weghorst transferiyle ilgili konuşan Mithat Halis şunları söyledi: "Yaz transfer döneminde Galatasaray'la da bir görüşme yaptık. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı gündemeydi. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da transfer etmek istiyordu."
"OKAN HOCA ONU ÇOK İSTEDİ"
"Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu sebeple Galatasaray Weghorst'u istedi."
"Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi"
"ALABİLİRSENİZ ALIN"
Galatasaray'ın ara transfer dönemi için Weghorst'a teklifinin olup olmadığı konusunda sorulan soru içinse Mithat Halis şu cevabı verdi: Şimdi Galatasaray isterse ben 'hayır' demem.
'Alabilirseniz alın' derim. Burnley ile anlaşmaları gerekir. Sezon başında hem Icardi'yi hem de Weghorst'u birlikte oynatmak için almak istemişlerdi.
"İSMAİL KARTAL DA ÇOK İSTEMİŞTİ"
Fenerbahçe'nin Wout Weghorst'u transfer etmek için devreye girdiğini itiraf eden Mithat Halis,, "Alman takımları çok bastırdı ve Hoffeniem'a kiralık olarak transfer oldu. İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ancak transfer gerçekleşmedi." açıklamasını yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA HARİKA BİR DÖNEM GEÇİRDİ
Beşiktaş'ta kısa sürede etkili bir performans ortaya koyan Weghorst, siyah-beyazlı takımla 18 maçta 9 gol ve 4 asistlik bir katkı yaptı.
Manchester United'da ise 31 maça çıkan Hollandalı yıldız 2 gol ve 3 asistlik bir katkı yaptı.
Hoffenheim'a transfer olan Weghorst, Bundesliga'da 7 maçta 1 gol kaydetti. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Weghorst'un Türkiye pazarında temsilciliğini yapan Mithat Halis, Radyospor'a yaptığı özel açıklamalarda iki ezeli rakibin de Weghorst'u istediğini, hatta Cimbom'un kulüple resmi görüşme yaptığını itiraf etti.
"G.SARAY WEGHORST İÇİN GÖRÜŞME YAPTI ANCAK..."
Weghorst transferiyle ilgili konuşan Mithat Halis şunları söyledi: "Yaz transfer döneminde Galatasaray'la da bir görüşme yaptık. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı gündemeydi. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da transfer etmek istiyordu."
"OKAN HOCA ONU ÇOK İSTEDİ"
"Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu sebeple Galatasaray Weghorst'u istedi."
"Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi"
"ALABİLİRSENİZ ALIN"
Galatasaray'ın ara transfer dönemi için Weghorst'a teklifinin olup olmadığı konusunda sorulan soru içinse Mithat Halis şu cevabı verdi: Şimdi Galatasaray isterse ben 'hayır' demem.
'Alabilirseniz alın' derim. Burnley ile anlaşmaları gerekir. Sezon başında hem Icardi'yi hem de Weghorst'u birlikte oynatmak için almak istemişlerdi.
"İSMAİL KARTAL DA ÇOK İSTEMİŞTİ"
Fenerbahçe'nin Wout Weghorst'u transfer etmek için devreye girdiğini itiraf eden Mithat Halis,, "Alman takımları çok bastırdı ve Hoffeniem'a kiralık olarak transfer oldu. İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ancak transfer gerçekleşmedi." açıklamasını yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA HARİKA BİR DÖNEM GEÇİRDİ
Beşiktaş'ta kısa sürede etkili bir performans ortaya koyan Weghorst, siyah-beyazlı takımla 18 maçta 9 gol ve 4 asistlik bir katkı yaptı.
Manchester United'da ise 31 maça çıkan Hollandalı yıldız 2 gol ve 3 asistlik bir katkı yaptı.
Hoffenheim'a transfer olan Weghorst, Bundesliga'da 7 maçta 1 gol kaydetti. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.