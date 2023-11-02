Muhammed Ali, Mike Tyson ve Floyd Mayweather gibi dünyanın kabul ettiği en büyük boksörlerin sahibi olduğu WBC (World Boxing Council) ‘nin Light Heavyweight kemerinin sahibi Burak Küçükçavuş oldu.Burak Küçükçavuş sosyal medya hesabından tüm ekibine teşekkür ederek, WBC'nin Light Heavyweight kemerini ülkeye kazandırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.İşte Burak Küçükçavuş'un o paylaşımı;Dünya en prestijli boks organizasyonlarından biri olan WBC'nin Light Heavyweight kemerini ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum.Bu zaferimin yoğun antreman temposunda benimle olan başta antrenörlerim @comadente ve @tariksozerofficial , organizasyon promotörü @serdaravciofficial , saygıdeğer sponsorlarım @aviator_turkey, @lahorasaat @somgroupofficial @alucorex.tr @mrc_mercanholding @theloopfisekhane 'ye , beni destekleyen tüm sevenlerime ve BG Team'e çok teşekkür ederimDaha büyük zaferler için çalışmaya devam edeceğim.